Motogp: Martin vince la Sprint in Spagna, Bagnaia fuori

Lo spagnolo davanti a Acosta e Quartararo, caduto anche Marquez

ROMA, 27 APR – Jorge Martin si conferma il re della Sprint Race, vincendo la gara veloce del gp di Spagna. A Jerez il pilota iberico ha preceduto Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Quarto Daniel Pedrosa, quinto MOrbidelli. Prova sfortunata per Francesco Bagnaia, caduto dopo un contatto con Binder e Bezzecchi e costretto al ritiro. Caduta anche per Marc Marquez quando era in testa: il campione spagnolo è tornato in sella alla moto e ha chiuso settimo.

