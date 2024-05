Musetti in semifinale a Cagliari, domani sfida Galan

agenzia

L'azzurro batte in tre set Borges. Navone elimina Nava

CAGLIARI, 03 MAG – Lorenzo Musetti nuova star del Sardegna Open dopo l’uscita di scena della testa di serie unmero 1 Tiafoe, eliminato ieri da Coria: nel Challenger 175 di Cagliari il carrarino ha conquistato la prima semifinale del 2024 (e il pubblico del Tennis club Cagliari) battendo in tre set il portoghese Borges. All’inizio sembrava una disfatta: 1-6. E anche il secondo set era iniziato malissimo, con un break per l’avversario. Poi Musetti ha vinto dieci game di fila. Che hanno portato innanzitutto alla restituzione dell’1-6 iniziale. E poi hanno creato (4-0) le premesse per la vittoria finale. Spettacolo e punti, questa la ricetta del toscano. Con il rovescio bello e imprendibile per il portoghese che lo aveva battuto a Estoril. Borges si è anche ripreso cercando di riavvicinarsi all’azzurro. Ma quando ha sentito puzza di bruciato Musetti ha di nuovo accelerato per chiudere i conti. “Non era iniziata bene – ha detto a fine gara – c’era anche molto vento per poter spingere in sicurezza. La cosa più bella è aver rimontato. E il pubblico mi ha dato la spinta in più per questa rimonta”. Domani, dalle 15, Musetti incontrerà Galan che invece non ha dovuto versare nemmeno una goccia di sudore. Semplicemente ha vinto senza giocare perché il suo avversario, Fucsovics, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema al polso destro. Partita equilibrata, invece, tra i due 2001 Nava (Usa) e Navone (Argentina). Primo set per lo statunitense (6-4), ma poi il sudamericano numero 41 al mondo rimette in piedi la gara con un secco 6-1. Nel terzo e decisivo set testa a testa sino al tie-break. Alla fine va in semifinale Navone: 7-4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA