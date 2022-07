Basket:Lba al via il 2/10, rivincita Olimpia-Virtus il 2 gennaio

BOLOGNA, 27 LUG - I tifosi di Virtus Bologna e Olimpia Milano dovranno aspettare il 2 gennaio, in piene vacanze natalizie, per rivivere la sfida scudetto tra le dominatrici delle due ultime stagioni del campionato di basket di Serie A, in partenza ì - per l'edizione 2022-2023 - il prossimo 2 ottobre con il primo turno, preceduto dalla Supercoppa in programma a Brescia mercoledì 28 e giovedì 29 settembre con la partecipazione di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Yachts Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari. Nella prima giornata del torneo - il cui calendario, come lo scorso anno, sarà asimmetrico con un girone di ritorno diverso da quello della andata - i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano se la vedranno, in casa, con la Germani Brescia mentre i vicecampioni della Virtus Bologna debutteranno in trasferta contro la Gevi Napoli. In base al programma stilato dalla Lega Basket, le due neopromosse Tezenis Verona e Givova Scafati, che mancavano dalla Serie A rispettivamente dal 2001-02 e dal 2007-08, esordiranno la prima in casa con l'Happy Casa Brindisi e la seconda sul campo della Reyer Venezia.

