Basket, Nba: nei Playoff Golden State e Milwaukee qualificati

ROMA, 28 APR - Arrivano verdetti inappellabili nella notte italiana dai Playoff Nba di basket. Golden State e Milwaukee chiudono i conti contro i rispettivi avversari, portandosi entrambi sul 4-1. In Gara-5 Denver si arrende per 102-98 (4-1 la serie), mentre Chicago cede per 116-100. Nikola Jokic, con la propria dote da 30 punti, 19 rimbalzi e 8 assist, non basta ai Nuggets, che vengono travolti nel finale dai Warriors, trascinati da un Steph Curry incontenibile. Golden State adesso attende la vincente della sfida che oppone Memphis e Minnesota. Per Milwaukee nessun problema contro Chicago: i padroni di casa si portano in doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto: Giannis Antetokounmpo, con 33 punti realizzati in 30' fa la differenza contro i Bulls e la qualificazione per i suoi è servita. Risultati: Golden State-Denver 102-98 (4-1) Milwaukee-Chicago 116-100 (4-1)

