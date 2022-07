Calcio: Cairo, Milan offrì un prestito per Belotti non cifre

MILANO, 12 LUG - "Nel 2017, quando il Milan chiese Belotti, disse ti possiamo dare un prestito con eventuale obbligo di riscatto e non lo vendetti. Non rifiutai le cifre che si leggono": il presidente del Torino Urbano Cairo lo ha spiegato alla presentazione dei palinsesti di la7. L'addio di Andrea Belotti "dispiace al di là del fatto che sia andato via a zero. E' stato capitano per sette anni". Parlando dell'attuale mercato "complicato" Cairo si è detto convinto che "il giocatore del mercato oggi e Bremer".

