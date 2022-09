Calcio: Lega B partecipa; a 'Settimana Europea dello Sport'

ROMA, 15 SET - Lo sport come aggregatore e promotore di stili di vita sani. Sono i valori che caratterizzano l'8/a edizione della 'Settimana Europea dello Sport', in programma dal 23 al 30 settembre e promossa dalla campagna di comunicazione #BeActive. Lega di Serie B condivide appieno detti valori e anche quest'anno aderisce alla manifestazione. In occasione della 6a giornata di campionato #BeActive sarà presente su tutti i campi, con post sulle piattaforme di comunicazione istituzionale e delle associate, nonché con una pianificazione di media advertising. La Settimana Europea dello Sport, coordinata e organizzata in Italia dal Dipartimento per lo sporte da Sport e Salute S.p.A., si svolge contemporaneamente in tuttigli Stati Europei per esaltare lo sport come componente essenziale di crescita fisica, mentale e sociale. "Lo sport - afferma Mauro Balata, Presidente LNPB - rappresenta un veicolo formidabile di inclusione sociale e benessere psico-fisico. Come Lega B abbiamo voluto partecipare anche quest'anno ed essere vicini a Sport e Salute per promuoverne i valori, al fine di garantire un percorso che abbracci tutte le fasce d'età e che sia di crescita per le giovani generazioni, di consolidamento per chi lo pratica quotidianamente, ma anche di coinvolgimento per chi lo pratica saltuariamente o per nulla. Per il nostro campionato, poi, risulta fondamentale avere calciatori non soltanto preparati e calcisticamente validi, ma anche consapevoli dell'apporto fondamentale che lo sport esercita nella vita di ognuno".

