Champions, Inter: Calhanoglu "Dobbiamo ripartire subito"

MILANO, 06 SET - "Dobbiamo ripartire subito, non abbiamo giorni per rilassarci. Abbiamo già analizzato l'ultima partita. Abbiamo perso il derby per nostri errori ma siamo già motivati per domani, perché in Champions c'è un altro livello e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere in campo uniti". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco. "L'anno scorso abbiamo dominato contro Real e Liverpool, avevamo la partita in mano e poi abbiamo perso per colpa di piccoli errori. Dobbiamo essere in campo più uniti e concentrati - ha aggiunto -. Siamo undici e poi la gara si gioca per 90'. Abbiamo analizzato tutto con il mister e lo staff, siamo pronti: abbiamo un gruppo difficile, ma in Champions è così ed è bello giocare contro queste squadre per vedere dove siamo. Del Derby non voglio più parlare, abbiamo perso, non dobbiamo più pensarci".

