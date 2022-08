ROMA, 25 AGO - La Fiorentina ha pareggiato 0-0 a Enschede, contro il Twente, nel ritorno dei Playoff della Conference League e si è qualificata per la fase a gironi del torneo Uefa. All'andata i viola avevano battuto gli olandesi per 2-1. Finale in 10 per l'espulsione di Igor e miracolo di Terracciano nei minuti di recupero.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA