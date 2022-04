Coppa Italia: Vlahovic 'ce la giocheremo con orgoglio'

TORINO, 21 APR - "E' cucita sul petto, la portiamo nel cuore e con orgoglio torniamo a giocarcela". Conquistata la finalissima battendo la Fiorentina, Dusan Vlahovic lancia la sfida all'Inter in vista della finale di Coppa Italia dell'11 maggio, con la Juventus che si presenterà da campione in carica. "Obiettivo finale raggiunto" scrive Leonardo Bonucci su Instagram dopo le due vittorie ottenute contro la Fiorentina in semifinale. "Un'altra finale, avanti così", il commento di Giorgio Chiellini, che punta ad alzare al cielo la sesta Coppa Italia bianconero. "Finale raggiunta, abbiamo fatto il nostro dovere: grazie a Panita per l'assist, andiamo a prendercela" si legge sul profilo di Danilo, autore del secondo gol su passaggio vincente di Cuadrado. E proprio il colombiano aggiunge: "Dare tutto l'11 maggio per raggiungere l'obiettivo".

