F1: Australia; Verstappen, non mi sono sentito alla grande

ROMA, 09 APR - "Non mi sento bene. Finora in tutto il weekend non c'è stato un giro in cui in macchina ho sentito vera fiducia nella vettura. Ho sofferto un po'. Il secondo posto è comunque un buon risultato, ma non mi sono sentito alla grande". Così il campione del mondo Max Verstappen secondo al termine delle qualifiche del Gp d'Australia. "Non ho avuto la fiducia per spingere fino al limite. Cercherò di analizzare. Passo gara? Sì, lì probabilmente tutto si stabilizza un po', ma finora questo weekend è stato indecifrabile. Sono contento di essere secondo ma come team vogliamo di più". Per l'altro pilota della Red Bull Sergio Perez "in Q1 e Q2 le cose stavano andando bene. Poi sappiamo che dopo la bandiera rossa è sempre difficile proseguire di slancio. Mi pento un po' della strategia del Q3, con le gomme, ma la terza piazza è comunque buona per domani. Sarà una bella gara, spero di poter rendere felici gli australiani. Speriamo di regalare loro una bella gara".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA