F1: Imola; Leclerc "piove, importante partire col piede giusto"

IMOLA, 22 APR - Con la pioggia "è importante iniziare il weekend col piede giusto per sviluppare la macchina in queste condizioni". Lo dice Charles Leclerc, pilota della Ferrari in testa alla classifica del Mondiale dopo tre Gp e pronto a dare il massimo nel Gran Premio di Imola. Per il monegasco "è ancora presto per dire se siamo favoriti per la vittoria". In ogni caso il suo giudizio è positivo sul format che prevede la gara sprint, con le qualifiche oggi e domani il minigp da 100 chilometri. "Mi piace tanto il venerdì così, trovo che il venerdì 'normale' sia noioso. Per il sabato si può fare qualcosa meglio, magari una gara indipendente da quella di domenica". Contento anche per il rinnovo del compagno di squadra Sainz: "Un grande pilota e un grande ragazzo, è importante lavorare entrambi nella stessa direzione. Ora potremo lavorare a lungo termine, è grandioso".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA