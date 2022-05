F1: Monaco; Verstappen, qui dovrebbe andare bene la Ferrari

ROMA, 27 MAG - "Devo dire che finora un po' di fortuna l'abbiamo avuta per questa rimonta. A Barcellona gara movimentata, ma vediamo di gara in gara". Max Verstappen prepara a parole il Gran Premio di Monaco dove per la prima volta nella stagione partirà da leader del Mondiale: "Qui - afferma l'olandese della Red Bull - dovremo cercare di fare il massimo dei punti. Qui serve la prestazione sul giro secco e finora per noi è stato un po' complicato in qualifica. Dovrebbe andare bene alla Ferrari questo circuito, noi dovremo trovare un buon bilanciamento"

