Il Catania restaura l'impianto di Nesima, Torre del Grifo resta in pista

In vetrina vanno le nove vittorie, il più otto di vantaggio in classifica sul Lamezia, i 24 gol messi a segno (nessuno ha fatto meglio), i cinque beccati che è un altro dato rilevante che le concorrenti del Catania non hanno superato. Dietro le quinte, invece, la società lavora per migliorare alcuni particolari, primo tra tutti l'aspetto logistico. La presenza in città di Ross Pelligra, ieri osannato dai 15 mila del Massimino in occasione del successo sul Sant'Agata, è stata utile per un vertice societario a tutto tondo. Ovviamente tra i particolari da perfezionare c'è proprio la disponibilità degli impianti per fare allenare la prima squadra che, per ora e fino a fine mese, dovrebbe restare a Ragalna.

Pubblicità

Sull'impianto di Nesima sono in corso lavori per sistemare e ampliare gli spogliatoi, per sistemare sotto la tribuna una sala per le cure mediche e ricavare una palestra. Altri dettagli sono stati studiati per fare diventare l'impianto catanese un quartier generale a tutti gli effetti.

Ma oltre a quel che è stato già fornito dal Comune, il gruppo Pelligra sta anche valutando l'idea di realizzare un vero e proprio centro sportivo attorno, sfruttando gli spazi che la zona di Nesima offre. E Torre del Grifo? Il dialogo tra il club e il Tribunale è fermo alla prima fase, quella dell'arrivo in città del nuovo proprietario e dei dirigenti. Ma a questo punto entro fine anno qualcosa dovrà pur muoversi. O si riapre la trattativa per rilevare e restaurare il village (a costi contenuti, visto che esiste un mutuo che supera i 20 milioni) o Pelligra potrebbe anche decidere di investire altrove (Nesima, appunto) realizzando un impianto ex novo e con le esigenze e le idee che attualmente servono per prima squadra, giovanili e femminile.

Foto di Filippo Galtieri



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA