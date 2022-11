Mondiali: ct Usa "bandiera Iran? Lasciateci giocare a calcio

ROMA, 28 NOV - "A volte le cose esulano dal nostro controllo. Noi pensiamo solo al calcio, non a eventi esterni, e tutto ciò che possiamo fare è chiedere scusa a nome dei giocatori e dello staff, ma non è qualcosa che dipendeva da noi". Il ct degli Usa, Gregg Berhalter, ha risposto così alla vigilia del match con l'Iran in merito alle polemiche sulla rimozione del simbolo di Allah dalla bandiera della Repubblica islamica usata sui social da Us Soccer. "Noi non ne avevamo idea. Non voglio sembrare distaccato e ovviamente i nostri pensieri sono con il popolo iraniano, e l'intero Paese, ma siamo concentrati solo sulla partita", ha concluso il ct.

