Morata, la moglie Alice lascia la terapia intensiva e lui "crolla": «I nostri giorni peggiori»

«Alice Campello ha già lasciato la terapia intensiva ed è in camera, si sta riprendendo con Bella». Comincia così il testo che Alvaro Morata ha scritto sul proprio profilo Instagram per annunciare la lieta notizia. Tutto questo dopo un parto che ha «cominciato ad avere complicazioni», ma che "è andato molto bene», dando come frutto la piccola Bella.

Dopo che Alice ha partorito lunedì scorso, oggi la giovane influencer ha potuto lasciare l’unità di terapia intensiva e incontrare finalmente Alvaro e la neonata, quarto figlio della coppia. Un momento molto emozionante che l’attaccante dell’Atlético Madrid ha voluto immortalare. «Sto ancora assimilando tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Questi sono stati i giorni peggiori della mia vita - conclude il messaggio di Morata - ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia capitata nella vita, senza di te non avrebbe significato».



