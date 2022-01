Pallanuoto: 9 positivi in squadra, l'Ortigia rinuncia alla semifinale d'andata della Len Euro Cup

I tamponi molecolari previsti dal protocollo alla vigilia della semifinale d’andata della Len Euro Cup hanno evidenziato 9 casi di positività al Covid fra i giocatori del Circolo Canottieri Ortigia. Per questo motivo la squadra aretusea ha formalmente comunicato che domani non partirà per Palermo dove avrebbe dovuto disputare alle 19,30 alla piscina comunale la semifinale d’andata della manifestazione continentale contro il Telimar Palermo. Il regolamento in campo europeo prevede che si giochi comunque anche in caso di numerosi casi di positività. La scelta del club aretuseo di non presentarsi potrebbe anche causare la sconfitta a tavolino.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA