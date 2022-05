ROMA, 28 MAG - L'azzurra Camila Giorgi si è qualificata agli ottavi di finale del torneo del Roland Garros, per la prima volta in carriera, battendo per 2-1 la bielorussa Aryna Sabalenka, n.7 Wta. La marchigiana, attuale n.30 del ranking, ha perso il primo set 4-6 ma poi ha rimontato imponendosi nei due successivi per 6-1, 6-0. Nel prossimo turno affronterà la russa Daria Kasatkina, n.20 al mondo.

