Paris SG: infortunio Verratti, Galtier è preoccupato

LIONE, 18 SET - Il centrocampista del Paris Saint-Germain e dell'Italia Marco Verratti si è infortunato a un polpaccio e il suo allenatore, Christophe Galtier, si è detto "preoccupato" questa sera dopo la vittoria a Lione (1-0, gol di Messi al 5' pt). "E' stato colpito al polpaccio, è un colpo abbastanza forte. Posso essere preoccupato, perché quando Marco non può più giocare è perché è stato colpito", ha detto Galtier nel corso della conferenza stampa del dopopartita. "Ora sarà sottoposto a esami, tornerà a Parigi", ha aggiunto Galtier che quindi fa capire che il suo giocatore potrebbe essere indisponibili per gli impegni (venerdì 23 e lunedì 26) della squadra azzurra del ct Roberto Mancini. In un'azione vicino all'area parigina, Verratti riceve ha preso una botta dietro la gamba da Moussa Dembélé. Rimasto a terra per, poi si è ripreso e poi è uscito zoppicando e facendo smorfie, sostituito da Mukiele al 18' st. Titolare in tutte le partite del Psg dall'inizio della stagione, Verratti ha giocato quasi sempre in coppia con Vitinha, e oggi (finché è stato in campo) con l'ex del Napoli Fabian Ruiz.

