ROMA, 01 SET - Dopo la trattativa saltata con il Fulham per problemi con il visto lavorativo, Justine Kluivert andrà al Valencia in prestito gratuito più bonus (legati al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra) con diritto di riscatto per una cifra vicina ai quindici milioni. Contestualmente il calciatore ha anche rinnovato con la Roma fino al 2025.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA