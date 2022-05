Tre donne arbitro e 3 guardalinee ai Mondiali, è prima volta

ROMA, 19 MAG - Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, tre donne arbitro, e altrettante guardalinee, sono state selezionate nella lista di direttori di gara per Qatar 2022. In particolare, tra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della Fifa, presieduta da Pierluigi Collina, ci sono la francese Stephanie Frappart - già a Euro 2020 -, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita; tra i 69 assistenti ecco Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa). L'Italia è rappresentata da Daniele Orsato, dall'assistente Alessandro Giallatini, dagli addetti Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. "Siamo molto felici di essere stati in grado di chiamare delle donne, per la prima volta nella storia. Si conclude così un lungo processo iniziato diversi anni fa con l'impiego di arbitri donna nei tornei junior e senior maschili della Fifa", afferma Collina. "In questo modo sottolineiamo chiaramente che per noi conta la qualità e non il genere. Mi auguro che in futuro la selezione di ufficiali di gara femminili d'élite per importanti competizioni maschili sia percepita come una cosa normale e non più come clamorosa".

