Tutti d'accordo sulla soluzione Pelligra, auguri e grandi aspettative

GRUPPO MAESTRI.

Pubblicità

«Ci complimentiamo con il dottor Rosario Ross Pelligra e con il dott.r Dante Scibilia, advisor per conto della società Pelligra Group Pty Ltd, e con tutti i componenti della “squadra” per il successo nella manifestazione di interesse, oggi decretato dall’Amministrazione comunale di Catania. Auguriamo alla società aggiudicataria i migliori successi e di riportare in alto il Calcio Catania.

LUCA GIOVANNONE.

«È stata una partita avvincente, ha prevalso Ross Pelligra, accetto la sconfitta e riconosco l’onore delle armi. Sono grato al comune di Catania che ha valutato con attenzione e serietà la mia proposta di calcio. Ringrazio il mio generale in capo Giorgio Borbone e il suo fortissimo team. Giorgio segretario generale storico del Catania Calcio, mi ha illuminato con la sua enorme competenza e grandissima preparazione professionale. Un apprezzamento speciale va ai dirigenti della mia Agenzia per il Lavoro Osmosi spa che hanno lavorato anche di notte per supportarci in questa splendida avventura calcistica, dovendo di giorno svolgere le loro attività ordinarie. Un forte abbraccio ai tifosi tutti, che hanno apprezzato pubblicamente la completezza del nostro Progetto Sportivo, nonostante che avessero già scelto Ross Pelligra per condurli in alto dove il Catania merita. Con amore, Luca Giovannone».

SALVO POGLIESE.

«Sono felice. Felice perché sono sempre stato un tifoso del Catania e ancora non ho metabolizzato, come tanti, il fallimento della società che ha accompagnato la storia calcistica di Catania, e quindi la mia storia personale, fra gioie e dolori, momenti di esaltazione, tante luci e il buio pesto degli ultimi anni. Sono felice del fatto che sia stata fatta una scelta nella direzione della “ripartenza”, con un imprenditore che vuole investire sul Catania e su Catania, anche sotto il profilo infrastrutturale e occupazionale, come dichiarato da Pelligra e Scibilia. Scelta frutto di una attenta e seria valutazione, per la quale mi sento di ringraziare Roberto Bonaccorsi e Sergio Parisi, insieme ai dirigenti e ai funzionari dell’Ente che ci hanno lavorato; li ringrazio per l’equilibrio, l’attenzione e la sobrietà con la quale hanno condotto questa fase così delicata. Non era semplice, viste le enormi aspettative del popolo rossazzurro. Il Gruppo Pelligra, proprio con la consulenza di un grande professionista come Dante Scibilia, ritengo possa riaccendere entusiasmo in una piazza provata da molte, troppe, promesse non mantenute. Adesso tocca alla Figc, alla quale spetta l’ultima parola. E alla Città. In fondo gli sportivi catanesi chiedono solo di poter tirare fuori una sciarpa rossazzurra dal cassetto, tramandare a figli e nipoti la loro stessa passione, rivivere i riti della domenica allo stadio, gioire per quei colori e quelle maglie rossazzurre che ci auguriamo di rivedere presto al Massimino e negli stadi di tutta Italia. Chiunque avesse prevalso in questa “contesa” avrebbe avuto, e ha, la responsabilità non indifferente di riattivare un pezzo del nostro cuore che si è fermato quel maledetto 9 aprile del 2022. Ai tanti speculatori e agli avvelenatori di pozzi che hanno evocato complotti di ogni tipo, credo non serva dedicare neppure un secondo… Per ciascuno di noi, come per loro, parla la storia. Tutto il resto è noia. Forza Catania!».

ENZO BIANCO. Esprimo soddisfazione per la scelta da parte dell’amministrazione comunale favorevole alla manifestazione di interesse del Gruppo Pelligra nei confronti del Calcio Catania. Avevo sollecitato una valutazione attenta e rigorosa che non favorisse interlocutori discutibili. Tra le proposte presentate sembra che quella del Gruppo Pelligra sia la migliore per assicurare un futuro credibile alla nostra squadra. Convinzione rafforzata dalle sensazioni che giungono dalla Città e, in particolare, dai tifosi del Catania. Il Gruppo Pelligra sembra possedere le carte il regola per il rilancio del calcio catanese. Adesso attendiamo le procedure legate alla Federazione Calcio e spero che presto potremo nuovamente vedere un 'pallone rossazzurrò rotolare sul prato del nostro Massimino! E ricominciare la salita versoi massimi livelli. L’invito a una scelta seria sembra essere stato accolto».

GIUSEPPE RAPISARDA

“Non c’è nulla di più grande che vivere l’abbraccio di questo popolo mr Ross … Di più vero,intenso ed indelebile. Dio solo sa quanto abbiamo sofferto e cosa ci sia costato arrivare sino a qui … Stavolta le nostre lacrime non sono di dolore ma di commozione pura ….Il Catania sta nascendo , finalmente… Noi la stiamo aspettando a braccia aperte, abbiamo una lunga marcia da fare insieme signor Presidente. Benvenuto Pelligra”.

Anche l'Assostampa, il sindacato unitario dei giornalisti si è fatto sentire sulla novità Pelligra per il Catania. «La scelta del Comune di fare rappresentare la città di Catania nel campionato di LND dal gruppo Pelligra rappresenta un primo fondamentale passo in avanti per uscire dalla crisi determinata dal fallimento del Calcio Catania. Aspettiamo di conoscere nei dettagli il piano complessivo presentato dal gruppo, gli obiettivi, le scadenze e, soprattutto, i livelli occupazionali che intenderà garantire in questo progetto di rilancio». Lo afferma in una nota Assostampa Catania. «Diamo per scontato - aggiunge Assostampa Catania - che un gruppo internazionale come quello di Ross Pelligra non possa e non voglia prescindere da una struttura di comunicazione altamente professionalizzata e contrattualizzata, capace di veicolare ai più alti livelli le informazioni del club rossazzurro».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA