Parigi ’24:show a Marsiglia, sfilano 1000 barche con la fiaccola

agenzia

Spettacolare celebrazione al largo della città francese

PARIGI, 08 MAG – La grande sfilata marittima per l’arrivo della fiaccola olimpica in Francia è in corso lungo la costa di Marsiglia, con un migliaio di imbarcazioni che scortano il ‘tre alberi’ Belem che dalla Grecia ha portato la fiaccola nella rada di Marsiglia. Sotto il sole, le imbarcazioni hanno fatto suonare cornamuse, sirene e clacson per celebrare l’arrivo della fiaccola in Francia dopo 12 giorni di navigazione, a 79 giorni dall’apertura delle Olimpiadi. La sfilata al largo di Marsiglia durerà fino alle 19, subito dopo la fiaccola entrerà nel porto di fronte alla strada più famosa di Marsiglia, la Canebière. Il primo tedoforo sul territorio francese sarà Florent Manaudou, campione olimpico 2012 dei 50 stile libero. La sorella Laure, campionessa olimpica con tre medaglie nel 2004 ad Atene, è stata la prima francese a portare la fiaccola ad Atene, nella cerimonia di accensione ad Olimpia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA