Eliminate invece le ragazze della staffetta lunga

PARIGI, 09 AGO – Alle Olimpiadi di Parigi 2024 gli azzurri della staffetta 4×400 uomini si sono qualificati per la finale in programma domani sera, alle ore 21. Decisiva per l’Italia la squalifica per invasione di corsia della Nigeria, che poi si è vista respingere il reclamo. La finale sarà a nove squadre (e non come di consueto a otto) perché vi parteciperà anche il Sudafrica (ripescata per danneggiamento subito). Eliminate invece le azzurre della staffetta 4×400.

