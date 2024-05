Real Madrid fa turn over ma vince, +14 sul Barça

agenzia

Successo in trasferta sulla Real Sociedad. Decide Arda Guler

SAN SEBASTIAN, 26 APR – Con il pensiero rivolto alla semifinale di andata di Champions contro il Bayern, Carlo Ancelotti mette in atto un ampio turn over e, a San Sebastian contro la Real Sociedad, schiera in pratica un Real Madrid 2, con Kepa in porta al posto di Lunin, e Valverde, Vinicius, Rodrygo, Kroos e Bellingham fuori. Ma ciò basta alle ‘merengues’ per vincere per 1-0, con la prima rete nella Liga del 19enne turco Arda Tuler, colpo di mercato della scorsa estate che finora non aveva corrisposto alle attese a causa di una stagione ricca di problemi fisici. Ma oggi ha ripagato la fiducia di Ancelotti e ora il Real è a +14 sul Barcellona secondo in classifica, che giocherà soltanto lunedì prossimo, contro il Valencia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA