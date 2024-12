Sci: Bormio; per Caveziel lussazione spalla e botta al ginocchio

agenzia

Il team: 'servono altri esami'. Stagione a rischio

ROMA, 29 DIC – Una lussazione alla spalla e una forte contusione al ginocchio, che necessita di ulteriori esami: e’ questa la diagnosi per Gino Caveziel, sciatore svizzero caduto durante il SuperG di coppa del Mondo a Bormio, sulla pista Stelvio. Lo rende noto il team svizzero. Caveziel rischierebbe di veder finita qui la sua stagione. Trasferito in elicottero presso l’ospedale di Sondalo, in serata e’ rientrato in Svizzera “I primi esami hanno diagnosticato una lussazione di una spalla, che è stata rimessa a posto, nonché un infortunio al ginocchio, che è ancora oggetto di esami”. Caviezel, 32 anni, era partito col pettorale numero 1, e dopo aver urtato un cancelletto e’ scivolato a lungo con uno sci ancora attaccato. Immediati i soccorsi, con lo sciatore vigile, e dopo una ventina di minuti il trasporto in elicottero.

