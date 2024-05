Taekwondo: Fiamme Oro Nettuno trionfano ai campionati italiani

agenzia

Vinti tre ori al femminile e coppa come migliore società

ROMA, 27 APR – La prima giornata dei campionati italiani categorie olimpiche di Taekwondo, in corso di svolgimento a Roma presso il PalaTiziano, regalano emozioni. A spiccare sono state Giada Al Halwani (-57kg), Natalia D’Angelo (-67kg) e Paulina Armeria (+67kg), tutte appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro Nettuno che hanno dimostrato la propria abilità sul quadrato conquistando tre medaglie d’oro su quattro categorie di peso in gara. Giulia Galiero, invece, ha vinto nella categoria -49kg. Nella competizione maschile a vincere sono stati Teodoro Del Vecchio (-58kg), Dennis Baretta (-68kg), Angelo Mangione (-80kg) e Fabio Attilio Ventola (+80kg) come nuovi campioni italiani. Nel Torneo Nazionale Parataekwondo, invece, la medaglia d’oro è andata a Giulia Cassar che ha vinto nella categoria femminile -65kg

