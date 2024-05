Torneo in Messico a giugno per il Milan femminile

agenzia

Parteciperà al torneo 'Her Nations Tour'

CITTÀ DEL MESSICO, 03 MAG – Il Milan ha annunciato la partecipazione della sua prima squadra femminile al torneo amichevole “Her Nations Tour”, che si terrà in Messico dal 9 al 16 giugno. Her Nations Tour è un nuovo evento che vedrà tre club — Milan, Club Rayadas de Monterrey e Tuzas de Pachuca — sfidarsi in una serie di partite amichevoli in terra azteca. Oltre a rappresentare una competizione di alto livello per le squadre coinvolte, la manifestazione vuole anche porsi come un’occasione per promuovere la crescita del calcio femminile a livello globale, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del suo pieno potenziale. Sarà un’occasione importante per la condivisione di valori come l’inclusione e l’uguaglianza nel panorama calcistico internazionale e vedrà il ritorno del Milan nel continente americano, dopo aver disputato nell’agosto 2022 la Women’s Cup a Louisville, negli Usa, competizione conclusasi per le rossonere con la finale per il terzo posto, persa contro il Club America.

