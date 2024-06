Tv: Dazn all’estero, la Serie A in Svizzera fino al 2027

agenzia

Nuovo accordo, confermata anche in Germania e Austria

ROMA, 11 GIU – Dazn punta sulla Serie A anche all’estero: la piattaforma globale di intrattenimento sportivo si è assicurata in esclusiva i diritti di trasmissione del massimo campionato italiano in Svizzera per la prima volta. I tifosi potranno vedere tutte le partite in diretta solo su Dazn fino al 2027. L’accordo siglato include anche i diritti esclusivi di trasmissione della Coppa Italia e della Supercoppa. Dazn in Germania e Austria rimarrà la casa della Serie per i prossimi tre anni. E ora anche i tifosi svizzeri potranno seguire il calcio italiano in diretta, con il commento in italiano, inglese o in tedesco. Per quelli di lingua italiana c’è la possibilità di seguire tutti i contenuti di approfondimento relativi alla Serie A di Dazn Italia. Oltre alle trasmissioni in italiano, tutte le partite in diretta saranno anche in inglese e, in gran parte, in tedesco. “Dal 2016, la Serie A è parte essenziale della nostra programmazione e arricchisce l’offerta calcistica unica di Dazn. Siamo lieti di aver esteso i diritti della Serie A e questo conferma il nostro impegno a continuare a offrire ai fan in Svizzera i migliori contenuti sportivi, tra cui il miglior calcio in diretta, in un’unica piattaforma”, afferma Alice Mascia, ceo DacH e Group Cmo di Dazn.

