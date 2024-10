Wta1000 Wuhan: Paolini agli ottavi, Bronzetti eliminata

agenzia

La n.1 azzurra si impone in due set sulla cinese Yuan

ROMA, 09 OTT – Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del torneo Wta1000 di Wuhan, in Cina, battendo in due set la tennista di casa Yue Yuan col punteggio di 6-4 6-3. Al prossimo turno, la n.1 del tennis italiano se la vedrà con la russa Erika Andreeva, n.70 al mondo, che ha eliminato la sorella Mirra, più giovane ma meglio piazzata nel ranking (n.19 Wta). Niente passaggio del turno, invece, per Lucia Bronzetti, che è stata fermata in rimonta dalla cinese Wang Xinyu, col punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 al termine di un match durato due ore e mezza.

