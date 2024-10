Zanetti, serata negativa per l’Hellas ma non tutto è da buttare

agenzia

'La classifica resta buona e il campionato è ancora lungo'

VERONA, 21 OTT – Paolo Zanetti ammette che per il suo Verona “la serata è stata negativa, ma non tutto è da buttare. La prestazione c’è stata, il portiere del Monza è stato il migliore in campo, è chiaro che quei due gol non possiamo subirli. Conosciamo bene le caratteristiche di Djuric ma siamo stati troppo ingenui”, prosegue commentando lo 0-3 al Bentegodi. “Il loro gol iniziale è stato l’altro episodio decisivo – sottolinea -, perchè il Monza è stato bravo a chiudersi e ha sfruttato al meglio i nostri errori. Sono stati bravi, hanno letto bene la gara ma sono stati favoriti dai nostri sbagli che sono stati chiaramente evidenti e determinanti”. “E’ una brutta sconfitta ma non cambia nulla, siamo in una posizione di classifica buona e che ci siamo meritati – conclude l’allenatore gialloblù -, il campionato è ancora molto lungo”.

