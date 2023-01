La cometa e l'Etna, la foto scelta dalla Nasa è di un siciliano e sta facendo il giro del mondo

La Cometa di Neanderthal sulle vette vulcaniche dell'Etna. La foto è stata scattata il 23 gennaio scorso dal fotografo siciliano Dario Giannobile ed è stata scelta dalla Nasa come "Pic Of the Day". Questo fine settimana la cometa sta sfrecciando nei cieli settentrionali tra la stella polare Polaris e l'Orsa Maggiore.

Pubblicità

La cometa 2022 E3 (ZTF) sta transitando nei pressi del polo nord celeste, e a catturarla sull'Etna innevato è stato l'astrofotografo Dario Giannobile in un magnifico scatto. "Per quanto non sia stato difficile raggiungere la posizione da cui riprendere la cometa - ha spiegato all'AGI Giannobile, ragusano, spesso premiato dalla Nasa con 'La foto del giorno' - le condizioni atmosferiche erano sicuramente proibitive. Durante la notte la temperatura è scesa a -8°C a quota 2000mt, una temperatura eccezionalmente fredda per la Sicilia. Il paesaggio era però mozzafiato: una distesa di neve morbida disturbata solamente da alcune impronte di volpe e di conigli. I rami degli alberi si piegavano al peso della neve ma, soprattutto, il cratere di Sud Est era totalmente innevato".

"La sua vista - dice ancora Giannobile - lascia mozzafiato esprimendo, in un'unica immagine, una sensazione di forza e di delicatezza. Guardandolo è possibile scorgerne le pareti interne attraverso la frattura che ha causato il crollo di parte dell'edificio conico. Alcuni punti caldi appaiono nel buio: sono fumarole da cui escono vapori vulcanici, e in tutto questo, la bellezza del cielo con la splendida cometa che sorge dal fianco del vulcano. Essa risplende grazie ad una bellissima chioma verde turchese ed è impreziosita da una lunga coda e da una piccola anticoda e da centinaia di stelle che le fanno da sondo nel cielo."

Le comete sono forse gli oggetti più affascinanti del cielo. "Sono prevalentemente costituiti di ghiaccio, polveri e rocce - ricorda Giannobile - e fu Giotto a farcele identificare come stella guida dei magi affrescandole nella cappella degli Scrovegni nel 1303. Sono diversi gli elementi che contribuiscono al fascino di questi oggetti. Sicuramente la rarità con cui le comete appaiono nel cielo, la loro difficoltà ad essere viste ad occhio nudo ma soprattutto la bellezza della coda e della chioma quando riescono ad essere osservate tra le infinite stelle del firmamento".

La cometa C/2022 E2 ZTF, nota anche come Cometa verde o cometa di Neanderthal (perché forse fu vista dagli uomini del Neanderthal), torna ad attraversare il Sistema solare dopo circa 50 mila anni. Il primo febbraio alle 18:11 si prevede che la cometa passerà nel punto più vicino alla Terra, a circa 42.5 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Nota dal 2 marzo scorso, C/2022 E3 ZTF è stata individuata dagli astronomi Bryce Bolin e Frank Masci, del Zwicky Transient Facility in California.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA