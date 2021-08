Trapani: arrestato un geometra sorpreso a rubare acqua dalla condotta comunale

Rubava l’acqua dalla condotta idrica. E' quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano e dai colleghi della Cio del 12° Reggimento carabinieri Sicilia che hanno arrestato, a Salaparuta, un geometra di 51 anni scoperto ad armeggiare vicino le tubature della condotta comunale dell’acqua. Il comportamento nervoso e impacciato dell’uomo destava molto sospetto tanto da procedere all’identificazione del geometra che, ormai alle strette, confessava in sostanza di aver costruito un bypass per evitare che l’acqua passasse attraverso il contatore in modo cosi da sottrarre indebitamente la stessa dalle risorse idriche comunali. Il 51enne aveva già quasi riempito del tutto la cisterna di pertinenza della propria abitazione.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA