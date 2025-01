Borsa: l’Europa chiude tonica e guarda al taglio dei tassi

agenzia

Francoforte (+1,5%), Londra (+1,21%) e Parigi (+0,69%)

MILANO, 15 GEN – Le Borse europee chiude in netto rialzo e guardano alle prossime mosse delle banche centrali. Dopo il dato sull’inflazione americana in linea con le attese, il mercato scommette su ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed. Si guarda anche all’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca ed alle sue prossime decisioni sul fronte dei dazi. Seduta positiva per Francoforte (+1,5%), Londra (+1,21%) e Parigi (+0,69%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA