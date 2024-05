Europee: Donzelli (Fdi), ‘Salis? Chi si candida ha sempre mio rispetto’

agenzia

Pescara, 26 apr. “Ilaria Salis? Ovviamente è libera di candidarsi, e chiunque decide di candidarsi e di mettersi in prima persona per il bene comune ha il mio rispetto. Credo che nei rapporti diplomatici alzare la tensione politica non aiuti, ma questo poi ciascuno è libero di scegliere ovviamente come vuole. Il governo italiano a guida di Fratelli d’Italia comunque, a prescindere dalle opinioni politiche e dalle candidature, fa sempre tutto il possibile per difendere i propri connazionali in qualunque condizione si trovino. Anche se si candidano contro di noi, anche se non condividiamo le idee che porta avanti”. Così il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, a Pescara per la conferenza programmatica del partito.

“Credo che più si alzino i toni su tutto questo, più si complichino le cose perché ovviamente come c’è un’opinione pubblica in Italia, c’è un’opinione pubblica anche nella nazione dove è carcerata, quindi bisogna tenere conto che per ottenere dei risultati non bisogna fare per forza un braccio di ferro altrimenti si rischia di danneggiare la persona coinvolta”, riflette.