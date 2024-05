Europee: Lollobrigida, ‘in maggioranza con Id? Prematuro, politica non è alambicco’

agenzia

Roma, 26 apr. Una maggioranza in Europa con ‘Identità e democrazia’, il gruppo di riferimento della Lega che ingloba anche movimenti estremisti di destra? “La politica è qualcosa di diverso di un alambicco in cui inserire la formula magica. Bisogna ragionare con l’indicazione che i cittadini daranno con il loro voto, non sappiamo nemmeno quali saranno i partiti presenti nel Parlamento europeo perché si deve ancora votare”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara.