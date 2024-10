Migranti: Gardini, ‘ingerenza potere giudiziario in sinergia con Pd’

agenzia

Roma, 18 ott. “Ci risiamo: quando un Governo di centrodestra dimostra di voler affrontare un problema, arrivano decisioni della magistratura che sembrano opporsi all’azione politica. È il caso della mancata convalida del trattenimento dei 12 immigrati nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. Il sospetto che ci si trovi di fronte a quella che appare come un’ingerenza del potere giudiziario, in sinergia con una specifica parte politica, nasce dalle dichiarazioni di alcuni esponenti del Partito democratico, che ieri hanno ‘preannunciato’ sorprendentemente il parere del Tribunale di Roma. Semplice coincidenza o un preciso gioco di squadra tra una formazione politica e alcuni giudici?” Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fdi alla Camera.