Nomine: Nevi, ‘Renzi cerca di riaccreditarsi con la sinistra’

agenzia

Roma, 21 ago. “Appena qualcuno del centrodestra va al potere si scatena un meccanismo che passa attraverso esponenti di centrosinistra, in questo caso Renzi, che adombrano affari rispetto alcune nomine nelle società partecipate dello Stato. Si tratta di una critica grave che Renzi, nel tentativo di riaccreditarsi nel centrosinistra, ha formulato scatenando una questione seria che può portare a quello che Sallusti ha scritto”. Così a ‘L’Aria che tira’, su La7, il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi.