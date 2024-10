Radio: al via in Senato celebrazioni per 100 anni trasmissioni in Italia

agenzia

Roma, 2 ott. Al via nell’Aula del Senato l’evento per i 100 anni della Radio in Italia, celebrazioni su iniziativa del presidente Ignazio La Russa. A condurre l’evento Carlo Conti, con la partecipazione di Renzo Arbore, Umberto Broccoli e Andrea Delogu. Presenti tra gli altri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, i vertici della Rai ed Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, che ha preso posto sullo scranno che fu di suo padre, senatore del Regno d’Italia. Nel corso dell’evento verranno ricordati i momenti più emozionanti e significativi della storia della radiofonia del nostro Paese.

