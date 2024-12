Report: Gardini, ‘verificare se effettuato spionaggio illecito e tutelare servizio pubblico’

agenzia

Roma, 17 dic. “Le rivelazioni emerse dall’inchiesta Equalize pongono interrogativi gravissimi sul ruolo di alcuni programmi della Rai e sul possibile utilizzo improprio del servizio pubblico. Secondo quanto dichiarato da Calamucci nel corso di un interrogatorio, emergerebbero sospetti di legami tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta e il programma Report. Si parla di dossier ottenuti illegalmente e utilizzati per costruire inchieste giornalistiche, ma anche di informazioni riservate passate direttamente alla trasmissione dalle agenzie di dossieraggio. Qualora tali accuse fossero confermate, saremmo di fronte a un caso di estrema gravità che metterebbe in discussione non solo la trasparenza del servizio pubblico, ma anche le fondamenta della nostra democrazia”. Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.