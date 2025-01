Trasporti: Renzi, ‘video su Salvini sbanca su social, non so come non provi vergogna’

agenzia

Roma, 27 gen. “Su Instagram abbiamo superato quota 600.000 views, su Tiktok oltre un milione: sta girando molto”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews a proposito del video dell’intervento sulle comunicazioni di Matteo Salvini sui problemi dei treni. “Perché quando tocchiamo argomenti concreti, riusciamo a uscire dalla nostra bolla e incrociamo i cittadini. E tanti commentano in modo finalmente positivo. Anche perché – diciamolo – le dichiarazioni del Ministro sono lunari. Come faccia Salvini a non provare mai vergogna è uno dei grandi misteri della società contemporanea”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA