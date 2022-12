Nuova Deli, 13 dic. Le truppe indiane e cinesi si sono scontrate sul confine himalayano, in quello che è il primo incidente noto, in due anni, tra le due potenze asiatiche. In una dichiarazione, il ministero della Difesa indiano ha affermato che i soldati di entrambe le parti hanno riportato ferite lievi negli scontri avvenuti nel Tawang, nel territorio nord-orientale indiano dell'Arunachal Pradesh, una regione al confine con la Cina meridionale.

Pubblicità

Il confine conteso, lungo 3.379 chilometri, è stato per molto tempo fonte di attrito tra Nuova Delhi e Pechino, con tensioni che si sono intensificate bruscamente nel giugno del 2020, quando combattimenti tra le due parti hanno provocato la morte di almeno 20 soldati indiani e quattro cinesi ad Aksai Chin-Ladakh.

Il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh ha accusato le truppe dell'Esercito popolare di liberazione cinese di voler cambiare "unilateralmente" lo status quo, tentando di attraversare la linea di confine fra i due Paesi. Tentativo che ha portato alla risposta indiana che ha impedito ai cinesi "di entrare nel nostro territorio e li ha costretti a tornare alle loro postazioni, ha detto Singh, aggiungendo che non ci sono stati feriti gravi da parte indiana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA