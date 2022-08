Europei ciclismo: i primi titoli verranno assegnati su pista

ROMA, 10 AGO - L'attesa è finita, gli Europei Elite delle prove su strada, pista, mountain-bike e BMX Freesyle Park di ciclismo, in programma da domani al 21 agosto a Monaco di Baviera, sono pronti ad accendere l'entusiasmo. Trenta i titoli in palio, oltre 700 i partecipanti, in rappresentanza di 41 nazioni. Ad aprire il programma le gare su pista, in programma all'interno del complesso della Fiera di Monaco, da domani a martedì. La squadra di casa, la Germania, si annuncia come la squadra da battere, soprattutto in campo femminile; fra le iscritte figurano elementi di primo piano, come gli ori olimpici dell'inseguimento a squadre Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroeger e le velociste Pauline Sophie Grabosch, Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich. In campo maschile fra gli iscritti dell'Italia l'olimpionico e iridato dell'inseguimento a squadre Francesco Lamon che, con Liam Bertazzo (componente della squadra che lo scorso mese di ottobre ha conquistato il titolo mondiale) ed Elia Viviani, saranno tra i favoriti, così come gli sprinter olandesi vincitori ai Giochi di Tokyo dell'oro nella velocità a squadre, Jeffrey Hoogland, Roy Van Den Berged Harri e Lavreysen, quest'ultimo olimpionico anche nello sprint. Le gare su strada scatteranno domenica.

