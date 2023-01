Giunge alla fase finale la sfida creativa di Foodies' Challenge, sostenuta da Jacuzzi®

La premiazione del concorso che mette in relazione design e buona cucina è prevista il 18 gennaio, presso l'ADI Museum di Milano

Jacuzzi® sostiene l'essenza stessa del design anche al di fuori del settore in cui opera, promuovendo la passione per la creatività, lo stile e l'eleganza, indipendentemente dal luogo e dal contesto in cui questi valori si manifestino o vengano espressi.

“Un'iniziativa che sposa i principi della progettazione, del design e dell'innovazione, declinandoli in una disciplina -l'arte della cucina- che apparentemente ha poco a che fare con l'arredamento in senso stretto, ma che condivide con questo le doti di creatività, inventiva e buon gusto necessari per comunicare con stile ed eleganza: gli stessi valori che -assieme al culto del benessere- costituiscono l'essenza stessa della mission di Jacuzzi®”, ha affermato Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager EMEA & Asia.

