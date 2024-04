Accesa a Olimpia la torcia olimpica: inizia il viaggio verso l’inaugurazione di Parigi 2024

Video dalla rete

La fiamma olimpica dei Giochi di Parigi 2024, che si terranno nell’estate 2024, è stata accesa a Olimpia, in Grecia, durante una cerimonia che ha ricostruito il rito originale. «I Giochi olimpici sono il solo evento che riunisce il mondo intero in una competizione pacifica», ha dichiarato Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale. La torcia compirà un viaggio che, partendo dalla Grecia, la porterà l’8 maggio a Marsiglia, in Francia, per poi compiere un tour di tutto il Paese e arrivare a Parigi per la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici il 26 luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA