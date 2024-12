Bruganelli a Belve: «Le polemiche a ‘Ballando’ sono costruite, sono stata usata come personaggio divisivo»

Video dalla rete

«A ‘Ballando con le stelle’ ogni anno c’è un personaggio polemico, stavolta è toccata a me». Così Sonia Bruganelli, ospite di Francesca Fagnani a ‘Belve’ su Rai2. «Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 – ha aggiunto – mentre botta e risposta con la giuria durava un sacco». La terza puntata del format Fremantle andrà in onda la sera di martedì 3 dicembre. Alla domanda della Fagnani «è stata una bella esperienza?», Bruganelli ha risposto con un laconico «insomma» per poi parlare, tra le altre cose, del suo rapporto con Angelo Madonia e dell’ex marito Paolo Bonolis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA