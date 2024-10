Come rispondere a una telefonata scuotendo la testa

Video dalla rete

A volte basta una piccola idea a cambiare il modo in cui usiamo, almeno ogni tanto, un oggetto tech.

È il caso della funzione aggiunta alle AirPods per rispondere alle chiamate scuotendo la testa, con gli universali gesti del «sì» – dall’alto in basso – e del «no», destra-sinistra.

Sembra una banalità ma in certe situazioni (in bici, sullo scooter ma anche semplicemente tutte le volte che abbiamo le mani occupate) si è subito rilevato quello che gli americani chiamano un «gamechanger».