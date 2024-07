Il ciclista sfiorato dal treno si salva per un pelo. La sua bici è stritolata

Video dalla rete

Il ciclista supera le barriere dela passaggio a livello abbassate per l’imminente passaggio del treno e si salva davvwro per un pelo dal convoglio in arrivo. È successo a Oud-Heverlee, in Belgio. La bicicletta portata a mano dal ciclista è stata stritolata dal treno che si è fermato pochi metri più avanti dell’impatto. La circolazione sulla linea tra Waver e Sint-Joris-Weert è stata interrotta per l’incidente. L’uomo è rimasto miracolosamente incolume.

