Il coreografo Luca Tommassini in lacrime su Instagram dopo il furto in casa: «Spariti 8 dei miei 12 gatti, parte della mia famiglia»

Video dalla rete

«Quando ho preso casa in campagna pensavo di costruire una famiglia, finalmente il nido del quale del quale facevano parte anche dodici gatti. Ne ho ritrovati 4, grazie a telefonate e chiamandoli per nome, ma mancano 8 all’appello. Magari sono spaventati. Eccomi, lacrimucce condivise sui social. Si fa? Sti ca… si fa»: su Instagram, lo sfogo del regista e coreografo televisivo dopo il furto subìto nella casa che ha preso da anni in campagna «dopo aver lavorato duro». Luca, molto impegnato in televisione (ha diretto il corpo di ballo di Viva Rai2! e Boomerissima, ed è direttore artistico dei live di Laura Pausini) si domanda se sia bene piangere sui social, ma si dà subito una risposta: l’amarezza è troppo grande per trattenersi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA