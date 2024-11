Il furgone perde il carico: un materasso vola in autostrada

Video dalla rete

La telecamera di bordo del veicolo di Tina Callahan, residente a San Antonio, negli USA, ha catturato il momento in cui un materasso è volato via da un furgono, sorvolando il traffico in movimento su un’autostrada del Texas. «Ho visto il materasso oscillare e poi all’improvviso è semplicemente decollato», ha detto Callahan a Fox San Antonio. «Sono molto grata che mi sia passato accanto. Stavo pensando tra me e me, “Colpirà sicuramente la mia auto”, e in effetti mi sono chinata un po’ sul sedile». Callahan ha dichiarato ai media locali di non sapere se qualcuno dietro di lei sia rimasto ferito dal materasso. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA