In apnea in un cubo pieno di smog: la campagna di Legambiente contro l’inquinamento atmosferico

Video dalla rete

Le immagini della campagna «Apnea against pollution» di Legambiente per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento atmosferico in Italia. Il progetto parte dalla collaborazione con l’ex primatista mondiale di apnea Mike Maric – oggi medico e coach sportivo – che si è immerso all’interno di un cubo trasparente contenente il peggior livello di smog registrato lo scorso febbraio a Milano (118 µg/mc3 di PM2.5), ventiquattro volte oltre il limite raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). L’obiettivo è lanciare un messaggio preciso e chiaro: «Per combattere l’inquinamento non bisogna smettere di respirare ma trovare soluzioni per tornare a respirare».​​Il progetto «Apnea against pollution» nasce dai dati raccolti da Legambiente nel report Mal’Aria di Città 2024, e dalla campagna Città2030, che testimoniano come i livelli di inquinamento atmosferico nei principali centri urbani italiani siano ancora lontani dai limiti normativi previsti per il 2030 dai negoziati europei e superiori ai valori suggeriti dall’Organizzazione mondiale della salute.​​Secondo l’ultimo report di Legambiente, infatti, nel 2023 18 città sulle 98 analizzate hanno superato i limiti giornalieri di PM10: Frosinone ha registrato 70 giorni di sforamento, seguita da Torino (66), Treviso (63), Mantova, Padova e Venezia con 62. Preoccupa anche il confronto con i nuovi target normativi europei fissati per il 2030, secondo cui il 69% delle città risulta fuorilegge per il PM10, l’84% per il PM2.5 e il 50% per l’NO2, e la Pianura Padana rappresenta una delle aree più vulnerabili del Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA